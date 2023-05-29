Стена в апартаментах на 60-м этаже комплекса «Москва-Сити» могла обрушиться из-за взрыва клея

Возможной причиной крушения стены в апартаментах на 60-м этаже делового центра «Москва-Сити» стал взрыв клея. Соответствующей информацией поделился источник ФАН в экстренных службах.
Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. Владелец апартаментов занимался ремонтом, указывается в сообщении. Строители, в свою очередь, закончили работу и оставили клей на солнце. По предварительным данным, он взорвался в результате перегрева на солнце. В связи с этим рухнула стена.
Ранее стало известно, что пострадавших граждан в результате произошедшего нет. Общая площадь обрушения стены составила три квадратных метра.