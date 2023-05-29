Президент Сербии Александр Вучич обратится к согражданам вечером на фоне обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вечером 29 мая обратится к согражданам на фоне обострения ситуации в Косово. Срочное послание запланировано на 20:00 по местному времени, сообщили в пресс-службе сербского политика.
По времени Москвы Александр Вучич выступит перед соотечественниками в 21:00. В документе подчеркнули, что обращение президента Сербии связано с ситуацией в Косово и Метохии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обострение взаимоотношений Сербии и Косово. По словам дипломата, конфликт накаляется, и в скором времени в центре Европы может случиться «большой взрыв», сообщал «ФедералПресс».