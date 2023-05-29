Стена обрушилась в апартаментах на 60-м этаже комплекса «Москва-Сити»

Стена в башне «Нева» рухнула в апартаментах на 60-м этаже в международном деловом центре «Москва-Сити». Соответствующей информацией поделился источник ФАН в экстренных службах.
Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. В настоящий момент на место случившегося выехали сотрудники спасательных службы. Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Общая площадь обрушения — три квадратных метра, сообщил источник. Внешнего воздействия на стену апартаментов не было. Угроза зданию в настоящий момент также отсутствует.