Стена обрушилась в апартаментах на 60-м этаже комплекса «Москва-Сити»

Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. В настоящий момент на место случившегося выехали сотрудники спасательных службы. Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших в результате инцидента нет.