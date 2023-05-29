Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлениям Аршавина с днем рождения после критики украинцев

Представители лондонского ФК «Арсенал» после критики украинских фанатов удалили с сайта клуба пост, в котором англичане поздравили с днем рождения своего бывшего нападающего и футболиста сборной России Андрея Аршавина.
В понедельник, 29 мая, в соцсетях лондонских канониров разместили видео с голами Шавы в ворота «Ливерпуля» в игре 2009 года. В той игре форвард из РФ оформил покер.
«Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — говорилось в подписи к ролику.
Однако после разгоревшегося в Сети скандала, связанного с пожеланием «удачи» в адрес России или любого россиянина, клуб удалил это символичное поздравление в адрес своего российского легионера, который забил за нее в 144 матчах 31 гол.
Хочется надеяться, что волна интернет-хейта не настигнет другого российского игрока —хавбека французского клуба «Монако» Александра Головина, которого вполне может купить одна из топовых команд Английской премьер-лиги.