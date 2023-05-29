«Народный фронт освобождения Тыграя» начал процедуру демобилизации и разоружения

Аддис-Абеба, 29 мая. Вооруженное формирование «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) начало демобилизацию ополченцев. Об этом сообщают африканские СМИ.
Разоружение обусловлено выполнением условий мирного соглашения, которое было подписано между представителями правительственной армии Эфиопии и НФОТ в Претории в присутствии миссии Африканского союза (АС).
В марте парламент Эфиопии исключил НФОТ из списка террористических организаций большинством голосов. Это стало свидетельством того, что градус конфликта снизился после подписания договора о прекращении огня.
Вооруженное противостояние между Правительством Эфиопии и ее северным штатом Тыграй в лице НФОТ началось в 2020 году. Боевые действия разной степени интенсивности продолжались два года. В октябре противоборствующие стороны сели за стол переговоров в ЮАР, где было подписано соглашение о прекращении военных действий.