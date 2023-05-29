«Народный фронт освобождения Тыграя» начал процедуру демобилизации и разоружения

Вооруженное противостояние между Правительством Эфиопии и ее северным штатом Тыграй в лице НФОТ началось в 2020 году. Боевые действия разной степени интенсивности продолжались два года. В октябре противоборствующие стороны сели за стол переговоров в ЮАР, где было подписано соглашение о прекращении военных действий.