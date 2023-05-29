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Мастер ногтевого сервиса Татьяна Козлова предупредила россиян о вреде двухнедельного покрытия гель-лаком

Общество
Мастер ногтевого сервиса Татьяна Козлова предупредила россиян о вреде двухнедельного покрытия гель-лаком

Покрытие ногтей гель-лаком можем привести к опасной ране. Мастер Татьяна Козлова рассказала, что может произойти, если не обновлять маникюр более двух недель.

Как передает «Телепрограмма», косметическая процедура по обработке ногтей позволяет не только поддерживать красоту и опрятность пальцев, но и защищает их от возможных травм.

По словам Козловой, вместе с ростом ногтевой пластины смещается «зона стресса». На свежем покрытии это место находится рядом с кутикулой. Чем больше отрастает ноготь и чем сильнее эта зона отдаляется от кутикулы, тем выше будут шансы сломать ноготок. Поэтому специалист рекомендует посещать мастера не реже одного раза в две недели.
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