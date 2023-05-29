Как Россия начала прирастать Сибирью

Собственно, и в России оно только-только зарождалось. В том же 1590 году был издан указ, запрещавший переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день 26 ноября, когда оканчивался полный цикл сельскохозяйственных работ. При этом, как мы видим, был дан зеленый свет переселению в Сибирь.