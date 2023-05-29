Как Россия начала прирастать Сибирью

29 мая 1590 года в царствование Федора Иоанновича по государеву указу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Так началось заселение Сибири. Затем последовали и другие подобные правовые акты.
В одном из них говорилось:
«А у всякого человека было бы по три мерина добрых, да по три коровы, да по две козы, по три свиньи, да по пяти овец, да по двое гусей, да по пяти кур, да по двое утят, да на год хлеба, да соха со всем для пашни, да телеги, да всякая рухлядь, а на подмогу по 25 рублей каждому».
Таким образом, правительство способствовало заселению Сибири, мирной ее колонизации, при этом переселенцы в первые годы освобождались от всех податей и становились вольными людьми, ведь на новых землях не было помещиков, не было и крепостного права.
Собственно, и в России оно только-только зарождалось. В том же 1590 году был издан указ, запрещавший переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день 26 ноября, когда оканчивался полный цикл сельскохозяйственных работ. При этом, как мы видим, был дан зеленый свет переселению в Сибирь.
А всего за несколько лет до этого казачий атаман Ермак Тимофеевич со товарищи преподнес отцу Федора Ивану Грозному Сибирское ханство, покоренное во время многолетнего и многотрудного похода.
Кроме хлебопашцев за Большой Камень (Урал) переселялись посадские люди ради промыслов и торговли. Они ставили остроги, а затем и города.
В начале XVII столетия были заселены берега Иртыша и Оби, а вслед за ними и значительные области, прилегающие к Енисею. Основаны первые сибирские города — Тюмень, Тобольск и Красноярск. В 1604 году был заложен город Томск, через некоторое время появились Кузнецкий и Енисейский остроги. Все эти населенные пункты с течением времени стали крупными промышленными и культурными центрами.