ФАН показал, чем закончились прогнозы иноагентов по взятию Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

О полном переходе Артемовска под контроль «вагнеровцев» стало известно 20 мая. Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина тогда опубликовала его видеообращение, записанное в западной части города — именно ее зачисткой завершилась операция «Бахмутская мясорубка», продолжавшаяся с октября 2022 года. Спустя пять дней начался вывод подразделений «музыкантов» из Артемовска для отдыха и переподготовки.