ФАН показал, чем закончились прогнозы иноагентов по взятию Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Федеральное агентство новостей собрало в одном ролике краткий обзор мнений обозревателей, общественных деятелей и политиков, признанных иностранными агентами в России, относительно взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер».
Несмотря на то, что многие «эксперты» утверждали, что «оркестр» не сможет освободить город, за который на протяжении нескольких месяцев шли ожесточенные бои, их прогнозы не оправдались.
О полном переходе Артемовска под контроль «вагнеровцев» стало известно 20 мая. Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина тогда опубликовала его видеообращение, записанное в западной части города — именно ее зачисткой завершилась операция «Бахмутская мясорубка», продолжавшаяся с октября 2022 года. Спустя пять дней начался вывод подразделений «музыкантов» из Артемовска для отдыха и переподготовки.