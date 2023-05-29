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При обстреле Горловки в ДНР погиб мужчина и получила ранение женщина

Происшествия
При обстреле Горловки в ДНР погиб мужчина и получила ранение женщина

Украинские военнослужащие атаковали Горловку в ДНР. В результате удара погиб мужчина, а женщина получила ранение.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации сообщили о последствиях обстрела населенного пункта. Жертвой удара стал житель 1992 года рождения. Среди пострадавших женщина 1991 года рождения. Атака отразилась и на состоянии нескольких частных жилых домов.

Горловка попадала под обстрел и несколько дней назад. После пуска десяти ракет из РСЗО пострадали семь местных жителей.
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