При обстреле Горловки в ДНР погиб мужчина и получила ранение женщина

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации сообщили о последствиях обстрела населенного пункта. Жертвой удара стал житель 1992 года рождения. Среди пострадавших женщина 1991 года рождения. Атака отразилась и на состоянии нескольких частных жилых домов.