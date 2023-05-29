Мужчина забил до смерти собаку своей знакомой в подъезде дома в подмосковной Истре

Полиция задержала москвича за убийство питомца своей приятельницы, пишет «Подмосковье Сегодня».
Женщина обратилась в местный отдел полиции с заявлением на 36-летнего знакомого. Мужчина избил ее собаку в подъезде дома на Садовой улице в Истре. В результате домашний питомец умер.
Правоохранители доставили злоумышленника в отдел полиции для выяснения деталей происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее петербуржец застрелил напавшую на него соседскую собаку в парадной на проспекте Ветеранов. Об инциденте стрелок сообщил в полицию в тот же день.