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Мужчина забил до смерти собаку своей знакомой в подъезде дома в подмосковной Истре

Происшествия
Мужчина забил до смерти собаку своей знакомой в подъезде дома в подмосковной Истре

Полиция задержала москвича за убийство питомца своей приятельницы, пишет «Подмосковье Сегодня».

Женщина обратилась в местный отдел полиции с заявлением на 36-летнего знакомого. Мужчина избил ее собаку в подъезде дома на Садовой улице в Истре. В результате домашний питомец умер.

Правоохранители доставили злоумышленника в отдел полиции для выяснения деталей происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее петербуржец застрелил напавшую на него соседскую собаку в парадной на проспекте Ветеранов. Об инциденте стрелок сообщил в полицию в тот же день.
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