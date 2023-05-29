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Тренер английского ФК «Ман Сити» Пеп Гвардиола позвонил форварду «ПСЖ» Неймару в преддверии трансферного окна

Спорт
Тренер английского ФК «Ман Сити» Пеп Гвардиола позвонил форварду «ПСЖ» Неймару в преддверии трансферного окна

Главный тренер английского ФК «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола звонил бразильскому форварду французской команды «Пари Сен-Жермен» Неймару, информирует L’Equipe.

По сведениям издания, испанский специалист созванивался с футболистом, чтобы узнать о его состоянии перед летним трансферным окном. При этом есть информация, что переход голеадора в Английскую премьер-лигу маловероятен.

В текущем сезоне-22/23 31-летний бомбардир сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, и записал в свой актив 13 мячей и 11 голевых паса. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2025 года.

При этом Неймар, скорее всего, уйдет из французского «Пари Сен-Жермена» — он даже сообщил о желании сделать это клубному руководству.
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