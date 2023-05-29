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Более 50 граждан пострадали в результате столкновений на севере Косово

Происшествия
Более 50 граждан пострадали в результате столкновений на севере Косово

Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести в результате столкновений на севере Косово. Соответствующей информацией поделились местные представители прессы со ссылкой на сотрудников медицинских учреждений.

Беспорядке на севере Косово прошли в понедельник, 29 мая. Напомним, столкновение произошло между протестующими гражданами Сербии и работниками силовых структур. Последние, в свою очередь, применили силу против бунтовщиков: применяли дубинки, а также распылили слезоточивый газ.

Прежде сообщалось, что в Косово силовики сорвали сербский флаг. Подробности инцидента передает телеканал «Царьград».
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