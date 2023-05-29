Более 50 граждан пострадали в результате столкновений на севере Косово

Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести в результате столкновений на севере Косово. Соответствующей информацией поделились местные представители прессы со ссылкой на сотрудников медицинских учреждений.
Беспорядке на севере Косово прошли в понедельник, 29 мая. Напомним, столкновение произошло между протестующими гражданами Сербии и работниками силовых структур. Последние, в свою очередь, применили силу против бунтовщиков: применяли дубинки, а также распылили слезоточивый газ.
Прежде сообщалось, что в Косово силовики сорвали сербский флаг. Подробности инцидента передает телеканал «Царьград».