Более 50 граждан пострадали в результате столкновений на севере Косово

Беспорядке на севере Косово прошли в понедельник, 29 мая. Напомним, столкновение произошло между протестующими гражданами Сербии и работниками силовых структур. Последние, в свою очередь, применили силу против бунтовщиков: применяли дубинки, а также распылили слезоточивый газ.