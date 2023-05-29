Фентаниловая эпидемия: Байден не может справиться с картелями, а Трамп предлагает разбомбить Мексику

Историк Александр Свистунов рассказывает, почему США не справляются с «натиском» фентанила из Мексики.
Эпидемия фентаниловой наркомании продолжает оставаться одной из ключевых проблем США, и власти в Вашингтоне своими действиями никак не могут исправить ситуацию. Фентанил — это сильный опиоидный анальгетик, который был создан для купирования острой боли, однако также может быть использован в качестве наркотика. Это приводит к серьезным последствиям для здоровья и жизни людей. Белый дом обещает решить проблему, однако дальше слов пока не заходит.
Согласно данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками (NIDA), в 2020 году в США было зарегистрировано более 93 000 случаев смерти от передозировки наркотиками. Это на 29% больше, чем было в 2019 году. Большинство из этих смертей связано с фентанилом и его аналогами. Данные за 2021 год показывают, что ситуация не улучшилась. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году в США было зарегистрировано более 100 000 случаев смерти от передозировки наркотиками. Это на 28% больше, чем в 2020 году. Большинство из этих смертей также связано с фентанилом и его аналогами.
Данные за 2022 год пока не опубликованы, но эксперты опасаются, что ситуация не улучшится. В некоторых городах США, таких как Филадельфия и Сан-Франциско, наблюдается уверенный рост количества смертей от передозировки наркотиками.
Статистика показывает, что эта проблема затрагивает все слои населения, независимо от социального статуса, возраста и расы. Однако, наиболее уязвимыми группами являются бедные и малообеспеченные люди, а также те, кто живет в городах с высоким уровнем преступности.
Правительство Байдена обещало решить эту проблему, однако проходят годы его президентского срока, а воз и ныне там. Вместо этого ситуация становится хуже: количество смертей от передозировки наркотиками продолжает расти. Только за 2022 год американские правоохранители изъяли столько фентанила, что его хватило бы, чтобы убить все население страны.
Важной причиной проблемы является доступность фентанила на улицах. Он производится в Азии и попадает в США через Мексику, и широко распространился по различным путям — даже почтовой доставкой. Это сделало опасный наркотик доступным для широкой аудитории, включая тех, кто ранее не имел опыта употребления психоактивных средств.
Разумеется, многие люди переходят на фентанил после того как становятся зависимыми от других наркотиков — мощный синтетический «убийца боли» становится для них более доступным и дешевым способом получения необходимого эффекта.
Проблема не ограничивается исключительно США. В других странах, таких как Канада и Великобритания, также наблюдается рост числа передозировок фентанилом. Например, в Канаде в 2020 году было зарегистрировано более 6200 случаев смерти от передозировки наркотиками, что является рекордным показателем за всю историю страны. Большинство из них связаны с фентанилом и его аналогами. В 2021 году эти показатели выросли до 7362 человек. Окончательных данных за 2022 год пока нет, но по состоянию на сентябрь количество смертей достигло 5360.
В Великобритании ситуация также остается напряженной. Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), в 2020 году было зарегистрировано более 4500 случаев гибели от наркотиков, что стало рекордом за последние 20 лет. В 2021 году этот показатель вырос до 4859 случаев. Большинство из этих смертей также связано с фентанилом и его аналогами. Масштабы бедствия можно понять уже хотя бы по тому, что показатель смертности от наркотиков в 2021 году на 81,1% выше, чем был в 2012 году.
Эпидемия фентаниловой наркомании превратилась в серьезную проблему не только для США, но и для других стран Запада. Меры, которые обещают их правительства, помогают слабо. Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что случае своего возвращения в Белый дом будет всерьез рассматривать возможность полноценной армейской операции на территории Мексики, чтобы военным путем покончить с наркокартелями. Трамп известен своими эксцентричными заявлениями и поступками, так что это в равной степени может быть как предвыборным популизмом, так и реальными намерениями. В любом случае, более традиционными способами решить проблему с фентанилом в США пока не получается.