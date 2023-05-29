Фентаниловая эпидемия: Байден не может справиться с картелями, а Трамп предлагает разбомбить Мексику

Согласно данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками (NIDA), в 2020 году в США было зарегистрировано более 93 000 случаев смерти от передозировки наркотиками. Это на 29% больше, чем было в 2019 году. Большинство из этих смертей связано с фентанилом и его аналогами. Данные за 2021 год показывают, что ситуация не улучшилась. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году в США было зарегистрировано более 100 000 случаев смерти от передозировки наркотиками. Это на 28% больше, чем в 2020 году. Большинство из этих смертей также связано с фентанилом и его аналогами.