«Это нечестно»: сербский актер Милош Бикович высказался по поводу трансгендеров в спорте

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович не поддерживает появление трансгендеров в современном спорте. В интервью Вячеславу Фетисову на телеканале «Звезда» артист объяснил свою точку зрения.
По мнению актера, правила в спорте созданы для того, чтобы «дать всем атлетам одинаковые шансы». Когда человек объявляет о смене пола и после этого становится чемпионом, это говорит о несправедливости.
«Я слышал историю про человека, который занимался плаваньем и был где-то 350-м. Он сменил пол: просто заявил, что считает себя женщиной. Теперь он чемпион. Это нечестно…», — подчеркнул актер.
Следует отметить, что участие трансгендеров в женских турнирах волнует мировое спортивное сообщество на протяжении долгого времени. Известно, что ранее в Великобритании запретили атлетам, которые биологически являются мужчинами, участвовать в велосипедных гонках для девушек.