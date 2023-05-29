Ранее судимый мужчина пытался затащить школьницу в туалет московского ТЦ и изнасиловать

В Москве ранее судимый мужчина пытался затащить 16-летнюю школьницу в туалет торгового центра, чтобы там совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает SHOT.
По информации Telegram-канала, две несовершеннолетние девушки работали на стойке в ТЦ «Трамплин» на Ярцевской улице. Они оформляли SIM-карты клиентам. В определенный момент к ним подошел неизвестный, попросивший оформить карту без паспорта. Девушки выполнили поставленную перед ними задачу.
Чтобы отблагодарить сотрудниц, довольный клиент пригласил подружек сходить с ним на фудкорт. Во время общения мужчина признался, что 16 лет провел в тюрьме за бандитизм.
Спустя какой-то промежуток времени бывший заключенный начал трогать одну из школьниц. Он попытался затащить девушку в туалет, чтобы изнасиловать. Несовершеннолетняя смогла отбиться и убежать.
Правда, мужчина пообещал, что «все равно ее добьется». Он снова начал приставать к школьнице возле ее рабочего места. Но это уже заметили охранники, которые вывели мужчину из торгового центра. Сейчас неизвестного разыскивает полиция.
Ранее мужчина изнасиловал 54-летнюю женщину у железнодорожной станции «63 километр» в Выборгском районе Ленобласти. Он угрожал своей жертве электрошокером.