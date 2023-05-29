Турист рассказал о доброжелательном отношении граждан Грузии к приезжающим в страну россиянам

Автор российского блога о путешествиях рассказал, как грузины относятся к туристам из РФ после открытия прямого авиасообщения между странами.
По словам путешественника, граждане закавказской республики по-прежнему гостеприимны и доброжелательно принимают всех гостей. Он также отметил, что старшее поколение больше общается на русском языке, а молодежь на английском.
Автор блога рассказал, что к нему и другим туристам из РФ или Белоруссии относились понимающе. Путешественник уверен, что о массовой русофобии в Грузии нет никакой речи. Однако он отметил, что в любой стране могут встретиться неадекватные люди.
Ранее россиянка рассказала о хамском отношении персонала египетского отеля к туристам из РФ.