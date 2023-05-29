Концертный тур певицы Дианы Арбениной по трем городам России сорвался

Группа «Ночные снайперы» не выступит в южных городах России. Лидер коллектива Диана Арбенина осталась без концертов.
Хиты музыкального объединения должны были прозвучать в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде. Концерты были запланированы на 9, 12 и 13 июня.
По словам представителей площадок, артистка не будет там петь. Оказалось, что в Ростове-на-Дону и вовсе не был заключен договор для этого, сообщает Telegram-канал SHOT. Между тем билеты на мероприятия продолжают продавать на сайте группы.
До этого выступления музыкантов отменили в трех городах Узбекистана. Организаторы не смогли выполнить технический райдер артистов, сообщает RT.