Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

«Обыкновенное чудо» — это известный советский фильм, который до сих пор любят многие и знают наизусть тексты его песен. Главный герой фильма — Волшебник, сыгранный Олегом Янковским, живет тихой семейной жизнью, но ему скучно, и он начинает творить чудеса. Иногда они забавные, а иногда грустные. Однажды Волшебник решил сделать сказку наоборот и превратил медведя в человека (роль Александра Абдулова), который может превратиться обратно, только если его поцелует девушка. Медведь, который находился у Волшебника, влюбился в дочь короля, после чего начинаются различные приключения и перипетии. Принцесса, в свою очередь, влюбляется в персонажа Абдулова, который, помня о своем проклятии, сбегает от нее.