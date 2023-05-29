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Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Шоу-бизнес
Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Народного артиста РСФСР, актера театра и кино Александра Абдулова. Еще в молодости он стал настоящей легендой позднего советского кинематографа, сыграв немало ярких ролей в знаковых для того времени фильмах. Однако и в новой России он, в отличие от многих других советских звезд, сумел остаться востребованным.

Абдулов ушел из жизни рано — в 54 года, от рака легких, вызванного многолетним фанатичным курением. Однако ему удалось обессмертить свое имя — и сегодня ФАН представит подборку фильмов, благодаря которым Народному артисту это удалось.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Обыкновенное чудо (1978)

«Обыкновенное чудо» — это известный советский фильм, который до сих пор любят многие и знают наизусть тексты его песен. Главный герой фильма — Волшебник, сыгранный Олегом Янковским, живет тихой семейной жизнью, но ему скучно, и он начинает творить чудеса. Иногда они забавные, а иногда грустные. Однажды Волшебник решил сделать сказку наоборот и превратил медведя в человека (роль Александра Абдулова), который может превратиться обратно, только если его поцелует девушка. Медведь, который находился у Волшебника, влюбился в дочь короля, после чего начинаются различные приключения и перипетии. Принцесса, в свою очередь, влюбляется в персонажа Абдулова, который, помня о своем проклятии, сбегает от нее.

После роя сюжетных твистов следует счастливый финал — как и полагается в сказках. «Обыкновенное чудо» — очень мудрый и добрый фильм, который оставляет теплые чувства в сердцах зрителей. Именно поэтому он сохраняет свою популярность и по сей день.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Формула любви (1984)

«Формула любви» — это комедия режиссера Марка Захарова, основанная на повести «Граф Калиостро» Алексея Толстого и написанная по сценарию Григория Горина. В фильме рассказывается о маге по имени Джузеппе Бальзамо, который представляется графом Калиостро и приезжает в Петербург в 1780 году. Там он проводит неудачные гастроли и попадает под подозрение в мошенничестве, поэтому уезжает в провинцию, где останавливается в доме больного помещика Бальзамо, которого обещает излечить, если тот позволит ему забрать его дочь Машу с собой. Граф надеется задействовать ее в эксперименте по выведению формулы любви.

Следующий этап путешествия — поместье молодого дворянина Федяшева. Юноша мечтает об оживлении изображающей девушку мраморной статуи, в которую влюбился. Он умоляет Калиостро помочь ему.

Фильм изобилует множеством танцев и песен, одну из которых — «Неаполитанскую» исполнил персонаж Александра Абдулова. Строки «Уно, уно, уно, ун моменто» напевают уже много поколений россиян, восхитившихся этим фильмом.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Гений (1991 год)

Фильм «Гений» рассказывает историю Сергея Ненашева (роль Александра Абдулова), талантливого физика-изобретателя, который по стечению обстоятельств стал мошенником. Он понимает, что не может прокормиться своей работой в научной лаборатории и устраивается директором овощной базы. Благодаря имеющимся теоретическим знаниям, Ненашев создал компактные антенны и устройства для подслушивания, которые продавал. Он также занимался торговлей компроматом. С помощью своего умения обманывать и находить выход из трудных ситуаций, Ненашеву удавалось выжить в любых условиях. Ему даже удалось расправиться с местной мафией, используя их же методы.

Параллельной сюжетной линией становятся его отношения с молодой девушкой Настей, которую ему удается сразить своим умом и несметным по тем временам богатствам. Этот союз не устраивает родителей Насти, которые возмущены «аморальным» стилем жизни Ненашева и требуют от дочери порвать с ним.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Next (2001)

Одна из известнейших последних ролей Абдулова — вора в законе Федора Лавриковав сериалах Next (2001), Next2 (2002) и Next3 (2003). Стареющий корифей криминального мира, известный в своих кругах как Лавр, одержим своим наследием — однако обязанный принесенной им клятвой, он не может иметь семьи. Внезапно он узнает о наличии 18-летнего сына — Федечки — и берет его под свою опеку, поначалу не раскрывая своей отцовской сущности. Молодой человек оказывается компьютерным и финансовым гением, что сильно помогает Лавру в его делах.

Отныне Лавриков-старший не обеспокоен перспективой бесследного ухода — однако теперь ему надо беспокоиться о сыне, который то и дело подкидывает ему проблем. В конце первого сезона коллеги Лавра по преступному миру узнают о его тщательно охраняемой тайне и просят хотя бы не признавать сына юридически. Однако для старого бандита наступает момент истины — и он слагает с себя воровскую корону, чем шокирует их всех.

Продолжение сериала — Next2 — сильно расширяет границы сюжета. Лавр становится депутатом Государственной думы и намерен заниматься защитой прав беспризорных детей. С одним из них – 12-летним Ваней Кирсановым — новоиспеченного парламентария знакомит его помощник Санчо. У мальчика интересная судьба — на его родителей, владельцев крупной торговой сети «Империя», совершено покушение, в результате которого его отец погиб, а мать оказалась в коме.

Лавр влюбляется в нее, когда приходит к ней в палату вместе с Ваней, и берется помочь мальчику. Выясняется, что преступление было совершено партнерами Кирсанова-старшего, чтобы отжать и продать бизнес. Движимый чувствами к матери подростка, бывший вор в законе, а теперь – депутат Лавриков восстанавливает справедливость.

В Next3 на первый план выходит главный антагонист первого сезона — криминальный авторитет по кличке Дюбель. В финале Next его машина взрывается вместе с ним, и все считали его погибшим. Однако его «собрали буквально по кусочкам» и в следствии пережитого стресса мозг Дюбеля обретает паранормальные способности. Маньяк хочет вернуть все, что было отобрано у него за годы отсутствия в Москве, а также отомстить своему главному врагу — Лавру — которого считает виновником своего падения.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Мастер и Маргарита (2005)

Многие пытались переложить роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова на язык кино, но наиболее удачной считается экранизация режиссера Владимира Бортко. Звездный состав актеров принимал участие в этой работе. Главная роль Маргариты была исполнена Анной Ковальчук, и за нее она получила премию за лучшую женскую роль. Проект был отмечен специальным призом жюри на МКФ в Биаррице и статуэткой ТЭФИ за режиссерскую работу.

Роман-притча, наполненный сатирой, юмором, фантастикой, философией и трогательной историей любви, был переложен на десять пятидесятиминутных серий с большим уважением к деталям и слову автора. После просмотра экранизации зрители часто хотят перечитать роман еще раз.

В «Мастере и Маргарите» Абдулов сыграл, пожалуй, последнюю свою великую роль — рыцаря-демона Коровьева, спутника Воланда и напарника кота Бегемота.

Ранее ФАН писал о прототипах знаменитых булгаковских произведений.
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