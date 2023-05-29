Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Народного артиста РСФСР, актера театра и кино Александра Абдулова. Еще в молодости он стал настоящей легендой позднего советского кинематографа, сыграв немало ярких ролей в знаковых для того времени фильмах. Однако и в новой России он, в отличие от многих других советских звезд, сумел остаться востребованным.
Абдулов ушел из жизни рано — в 54 года, от рака легких, вызванного многолетним фанатичным курением. Однако ему удалось обессмертить свое имя — и сегодня ФАН представит подборку фильмов, благодаря которым Народному артисту это удалось.
Обыкновенное чудо (1978)
«Обыкновенное чудо» — это известный советский фильм, который до сих пор любят многие и знают наизусть тексты его песен. Главный герой фильма — Волшебник, сыгранный Олегом Янковским, живет тихой семейной жизнью, но ему скучно, и он начинает творить чудеса. Иногда они забавные, а иногда грустные. Однажды Волшебник решил сделать сказку наоборот и превратил медведя в человека (роль Александра Абдулова), который может превратиться обратно, только если его поцелует девушка. Медведь, который находился у Волшебника, влюбился в дочь короля, после чего начинаются различные приключения и перипетии. Принцесса, в свою очередь, влюбляется в персонажа Абдулова, который, помня о своем проклятии, сбегает от нее.
После роя сюжетных твистов следует счастливый финал — как и полагается в сказках. «Обыкновенное чудо» — очень мудрый и добрый фильм, который оставляет теплые чувства в сердцах зрителей. Именно поэтому он сохраняет свою популярность и по сей день.
Формула любви (1984)
«Формула любви» — это комедия режиссера Марка Захарова, основанная на повести «Граф Калиостро» Алексея Толстого и написанная по сценарию Григория Горина. В фильме рассказывается о маге по имени Джузеппе Бальзамо, который представляется графом Калиостро и приезжает в Петербург в 1780 году. Там он проводит неудачные гастроли и попадает под подозрение в мошенничестве, поэтому уезжает в провинцию, где останавливается в доме больного помещика Бальзамо, которого обещает излечить, если тот позволит ему забрать его дочь Машу с собой. Граф надеется задействовать ее в эксперименте по выведению формулы любви.
Следующий этап путешествия — поместье молодого дворянина Федяшева. Юноша мечтает об оживлении изображающей девушку мраморной статуи, в которую влюбился. Он умоляет Калиостро помочь ему.
Фильм изобилует множеством танцев и песен, одну из которых — «Неаполитанскую» исполнил персонаж Александра Абдулова. Строки «Уно, уно, уно, ун моменто» напевают уже много поколений россиян, восхитившихся этим фильмом.
Гений (1991 год)
Фильм «Гений» рассказывает историю Сергея Ненашева (роль Александра Абдулова), талантливого физика-изобретателя, который по стечению обстоятельств стал мошенником. Он понимает, что не может прокормиться своей работой в научной лаборатории и устраивается директором овощной базы. Благодаря имеющимся теоретическим знаниям, Ненашев создал компактные антенны и устройства для подслушивания, которые продавал. Он также занимался торговлей компроматом. С помощью своего умения обманывать и находить выход из трудных ситуаций, Ненашеву удавалось выжить в любых условиях. Ему даже удалось расправиться с местной мафией, используя их же методы.
Параллельной сюжетной линией становятся его отношения с молодой девушкой Настей, которую ему удается сразить своим умом и несметным по тем временам богатствам. Этот союз не устраивает родителей Насти, которые возмущены «аморальным» стилем жизни Ненашева и требуют от дочери порвать с ним.
Next (2001)
Одна из известнейших последних ролей Абдулова — вора в законе Федора Лавриковав сериалах Next (2001), Next2 (2002) и Next3 (2003). Стареющий корифей криминального мира, известный в своих кругах как Лавр, одержим своим наследием — однако обязанный принесенной им клятвой, он не может иметь семьи. Внезапно он узнает о наличии 18-летнего сына — Федечки — и берет его под свою опеку, поначалу не раскрывая своей отцовской сущности. Молодой человек оказывается компьютерным и финансовым гением, что сильно помогает Лавру в его делах.
Отныне Лавриков-старший не обеспокоен перспективой бесследного ухода — однако теперь ему надо беспокоиться о сыне, который то и дело подкидывает ему проблем. В конце первого сезона коллеги Лавра по преступному миру узнают о его тщательно охраняемой тайне и просят хотя бы не признавать сына юридически. Однако для старого бандита наступает момент истины — и он слагает с себя воровскую корону, чем шокирует их всех.
Продолжение сериала — Next2 — сильно расширяет границы сюжета. Лавр становится депутатом Государственной думы и намерен заниматься защитой прав беспризорных детей. С одним из них – 12-летним Ваней Кирсановым — новоиспеченного парламентария знакомит его помощник Санчо. У мальчика интересная судьба — на его родителей, владельцев крупной торговой сети «Империя», совершено покушение, в результате которого его отец погиб, а мать оказалась в коме.
Лавр влюбляется в нее, когда приходит к ней в палату вместе с Ваней, и берется помочь мальчику. Выясняется, что преступление было совершено партнерами Кирсанова-старшего, чтобы отжать и продать бизнес. Движимый чувствами к матери подростка, бывший вор в законе, а теперь – депутат Лавриков восстанавливает справедливость.
В Next3 на первый план выходит главный антагонист первого сезона — криминальный авторитет по кличке Дюбель. В финале Next его машина взрывается вместе с ним, и все считали его погибшим. Однако его «собрали буквально по кусочкам» и в следствии пережитого стресса мозг Дюбеля обретает паранормальные способности. Маньяк хочет вернуть все, что было отобрано у него за годы отсутствия в Москве, а также отомстить своему главному врагу — Лавру — которого считает виновником своего падения.
Мастер и Маргарита (2005)
Многие пытались переложить роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова на язык кино, но наиболее удачной считается экранизация режиссера Владимира Бортко. Звездный состав актеров принимал участие в этой работе. Главная роль Маргариты была исполнена Анной Ковальчук, и за нее она получила премию за лучшую женскую роль. Проект был отмечен специальным призом жюри на МКФ в Биаррице и статуэткой ТЭФИ за режиссерскую работу.
Роман-притча, наполненный сатирой, юмором, фантастикой, философией и трогательной историей любви, был переложен на десять пятидесятиминутных серий с большим уважением к деталям и слову автора. После просмотра экранизации зрители часто хотят перечитать роман еще раз.
В «Мастере и Маргарите» Абдулов сыграл, пожалуй, последнюю свою великую роль — рыцаря-демона Коровьева, спутника Воланда и напарника кота Бегемота.
Ранее ФАН писал о прототипах знаменитых булгаковских произведений.