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Третья ракетка мира серб Новак Джокович прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Спорт
Третья ракетка мира серб Новак Джокович прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Сербский теннисист Новак Джокович прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Призовой фонт соревнования 49 млн евро.

В игре первого раунда третья ракетка мира одержала уверенную победу над американцем Александром Ковачевичем со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Противостояние на корте продолжалось 2 часа 26 минут.

На следующем этапе «Ролан Гаррос» 36-летний серб сыграет против венгра Мартона Фучовича.

Напомним, что россиянки Камилла Рахимова и Анастасия Потапова тоже вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
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