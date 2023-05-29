Какие предложения предпринимателей были одобрены в Кремле, расскажут в «Патриоте»

Какие предложения бизнесменов были одобрены в Кремле? Будут ли приняты в регионах предложения по авансированию госзаказа? Что еще нужно российскому бизнесу от правительства для рывка? Какие претензии остаются у власти к бизнесу? Число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума – а хорошо ли это? Льготные кредиты российским брендам решат проблему доминирования западных брендов?