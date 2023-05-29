Какие предложения предпринимателей были одобрены в Кремле, расскажут в «Патриоте»

В Екатерининском зале Кремля прошла встреча Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Один из участников встречи Дмитрий Вячеславович Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», в студии медиацентра «Патриот» расскажет, как готовилось мероприятие и какие предложения предпринимателей были рассмотрены и одобрены в Кремле. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума.
Какие предложения бизнесменов были одобрены в Кремле? Будут ли приняты в регионах предложения по авансированию госзаказа? Что еще нужно российскому бизнесу от правительства для рывка? Какие претензии остаются у власти к бизнесу? Число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума – а хорошо ли это? Льготные кредиты российским брендам решат проблему доминирования западных брендов?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Дмитрий Вячеславович Панов, депутат, председатель профильной Комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».
Брифинг Дмитрия Панова состоится 30 мая, во вторник, в 14:00.
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