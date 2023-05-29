Глава Минтруда России Котяков: МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

Минимальный размер оплаты труда к 2023 году превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом с уверенностью заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Соответствующей информацией депутат поделился в понедельник, 29 мая, в рамках деловой встречи с фракцией ЛДПР.
«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», — указал глава ведомства.
Ранее стало известно, что граждан России предупредили об изменении сумм социальных выплат с 1 июня текущего года. Об этом рассказала юрист Оксана Красовская. Подробности передает «ФедералПресс».