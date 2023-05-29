Михаил Смолин: русофобия стала для Запада разновидностью добычи индейских скальпов

Дипломат напомнил слова Зеленского, сказанные еще пару лет назад, что если кто-то из граждан Украины ощущает себя русским, то ради будущего своих детей и внуков им стоит «убраться в Россию». Указал и на обещания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляки с призывами истребить все русское после возвращения Крыма и новых регионов РФ, вплоть до физического уничтожения российских граждан.