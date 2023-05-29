Михаил Смолин: русофобия стала для Запада разновидностью добычи индейских скальпов

Русофобия стала разновидностью добычи индейских скальпов, только вместо индейцев теперь подвергаются геноциду русские люди. А киевские власти проведут уничтожение своих сограждан в любых необходимых Западу размерах, сказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН.
Приверженность западных стран «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского говорит о готовности поддержать геноцид русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вашингтон и Лондон не могут принять что-либо иное, кроме так называемой "формулы мира" Зеленского, которую они во все документы и "семерки", и НАТО, и Евросоюза всячески внедряют и требуют от всех ее придерживаться», — отметил глава МИД РФ на пресс-конференции в Кении.
Дипломат напомнил слова Зеленского, сказанные еще пару лет назад, что если кто-то из граждан Украины ощущает себя русским, то ради будущего своих детей и внуков им стоит «убраться в Россию». Указал и на обещания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляки с призывами истребить все русское после возвращения Крыма и новых регионов РФ, вплоть до физического уничтожения российских граждан.
«Позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской, звериной формуле Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид, больше мне тут добавить даже нечего», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД Дании Ларса Лекке Расмуссен заявил, что традиционным союзникам Украины также «необходимо создать приверженность и интерес среди таких стран, как Индия, Бразилия и Китай», проведением саммита по обсуждению «формулы мира» Киева.
«Современный режим на Украине — чудесная находка для западных политиков. Вложенные деньги в убийство русских идеально размещаются через преступных украинских деятелей, готовых поставлять пушечное мясо в любых доступных им количествах», — заявил Смолин.
Эксперт подчеркнул, что искренняя, «нутряная» русофобия, оплачиваемая из-за океана, — единственный на сегодня успешный бизнес для киевских элит.
«Прав Сергей Лавров, что киевский "мир" является настоящим геноцидом южнорусского населения. Чуждая народу власть торгует кровью своих сограждан, не задумываясь о последствиях. Настоящие работорговцы надеются после войны осесть в жарких странах, в уютных домиках с голубыми бассейнами.
Желая безбедно прожить в безопасности, они проведут уничтожение своих сограждан в любых необходимых Западу размерах. Русофобия стала разновидностью добычи индейских скальпов. Только вместо индейцев теперь подвергаются геноциду русские люди», — подытожил Михаил Смолин.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль рассказал ФАН о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины. По словам эксперта, ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно — для этого и ведут в «незалежной» борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы.