Актер Милош Бикович не представляет, чего ожидать от русского зрителя на сербском спектакле «Ложь»

Белградская труппа 31 мая на сцене Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге впервые представит русскому зрителю постановку Николы Люцы «Ложь» по мотивам пьесы Флориана Зеллера на оригинальном языке. Этим показом начнется их тур по РФ.
В выпуске ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда» актер Милош Бикович, который в спектакле исполняет главную роль, признался, что не представляет, какой может быть реакция аудитории. Он объяснил, что диалоги в постановке занимают важное место. Поскольку артисты будут разговаривать на сербском языке, Бикович не знает, как это будет воспринято.
«Я вообще понятия не имею, чего ожидать. Потому что в первый раз в жизни я буду играть с сербским спектаклем перед русским зрителем. Мне самому тоже очень любопытно, я даже немножко волнуюсь», — признался актер.
Помимо этого, Бикович выразил надежду на то, что после выступлений ему удастся пообщаться с людьми и напрямую узнать их впечатления об увиденном.
Следует отметить, что Белградский драматический театр в рамках своих гастролей посетит, помимо Северной столицы, еще Тюмень, Москву, Новосибирск, Омск, Челябинск, а также Екатеринбург, в котором ранее отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым, о чем сообщил «Ридус».