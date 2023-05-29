Актер Милош Бикович не представляет, чего ожидать от русского зрителя на сербском спектакле «Ложь»

В выпуске ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда» актер Милош Бикович, который в спектакле исполняет главную роль, признался, что не представляет, какой может быть реакция аудитории. Он объяснил, что диалоги в постановке занимают важное место. Поскольку артисты будут разговаривать на сербском языке, Бикович не знает, как это будет воспринято.