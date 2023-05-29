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Актер Милош Бикович не представляет, чего ожидать от русского зрителя на сербском спектакле «Ложь»

Общество
Актер Милош Бикович не представляет, чего ожидать от русского зрителя на сербском спектакле «Ложь»

Белградская труппа 31 мая на сцене Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге впервые представит русскому зрителю постановку Николы Люцы «Ложь» по мотивам пьесы Флориана Зеллера на оригинальном языке. Этим показом начнется их тур по РФ.

В выпуске ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда» актер Милош Бикович, который в спектакле исполняет главную роль, признался, что не представляет, какой может быть реакция аудитории. Он объяснил, что диалоги в постановке занимают важное место. Поскольку артисты будут разговаривать на сербском языке, Бикович не знает, как это будет воспринято.

«Я вообще понятия не имею, чего ожидать. Потому что в первый раз в жизни я буду играть с сербским спектаклем перед русским зрителем. Мне самому тоже очень любопытно, я даже немножко волнуюсь», — признался актер.

Помимо этого, Бикович выразил надежду на то, что после выступлений ему удастся пообщаться с людьми и напрямую узнать их впечатления об увиденном.

Следует отметить, что Белградский драматический театр в рамках своих гастролей посетит, помимо Северной столицы, еще Тюмень, Москву, Новосибирск, Омск, Челябинск, а также Екатеринбург, в котором ранее отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым, о чем сообщил «Ридус».
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