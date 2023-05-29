Создавший коллекцию париков для Сальвадора Дали стилист Луис Лонгерас скончался в Испании в результате болезни

Парикмахер Луис Лонгерас, ухаживавший за усами живописного мэтра Сальвадора Дали, ушел из жизни в Испании в результате продолжительной болезни.
Почивший стилист создал коллекцию париков для художника-сюрреалиста, а также давал советы по уходу за его манерными усами. Лонгерасу было 87 лет, информирует газета Mundo. Гуру парикмахерского дела также удалось убедить гения впервые накрутить волосы на бигуди.
Косвенно, именно через завитки усов живописца, покойный Луис Лонгерас попал в нашумевший фильм женщины-режиссера Мэри Хэррон «Быть Сальвадором Дали». С 25 мая картина вышла в российский кинопрокат, сообщили обозреватели RT.