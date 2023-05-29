Создавший коллекцию париков для Сальвадора Дали стилист Луис Лонгерас скончался в Испании в результате болезни

Почивший стилист создал коллекцию париков для художника-сюрреалиста, а также давал советы по уходу за его манерными усами. Лонгерасу было 87 лет, информирует газета Mundo. Гуру парикмахерского дела также удалось убедить гения впервые накрутить волосы на бигуди.