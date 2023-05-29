Не пустивший главу СК РФ Бастрыкина на объект охранник стройки подал в суд жалобу на петербургского следователя

По данным материалов производства, 16 мая в отношении охранника строительной площадки было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В этот же день первый заместитель генерального прокурора отменил постановление как незаконное. Спустя два дня уголовное дело было возбуждено повторно по поручению главы СК РФ Бастрыкина. Охранника признали подозреваемым и допросили, после чего в компании, где он работал, прошли обыски.