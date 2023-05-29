Не пустивший главу СК РФ Бастрыкина на объект охранник стройки подал в суд жалобу на петербургского следователя

Василеостровский суд Петербурга зарегистрировал жалобу охранника стройки, который до этого не пустил на объект председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Рабочий пожаловался на следователя, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным материалов производства, 16 мая в отношении охранника строительной площадки было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В этот же день первый заместитель генерального прокурора отменил постановление как незаконное. Спустя два дня уголовное дело было возбуждено повторно по поручению главы СК РФ Бастрыкина. Охранника признали подозреваемым и допросили, после чего в компании, где он работал, прошли обыски.
Интересы фигуранта стал представлять адвокат Дмитрий Октысюк. В итоге Василеостровский районный суд зарегистрировал жалобу на незаконные действия следователя.