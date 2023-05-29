Сенатор Грэм обрадовался гневу российских властей из-за его слов об успешных тратах на Украину

Американский сенатор Линдси Грэм в своих социальных сетях прокомментировал реакцию российских властей на его слова о тратах на убийство русских.
Государственный деятель США прямо заявил, что испытывает радость от осознания того, что его реплика вызвала негатив у политических элит России. При этом фразу про убийство русских он завуалировал под «свою приверженность Украине».
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказывания Грэма о финансировании Украины. Затем Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора Конгресса США по уголовной статье за его русофобские высказывания. В то же время издание Reuters заявило о фальсификации видео со встречи Грэма и президента Украины Владимира Зеленского.