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Сенатор Грэм обрадовался гневу российских властей из-за его слов об успешных тратах на Украину

Политика
Сенатор Грэм обрадовался гневу российских властей из-за его слов об успешных тратах на Украину

Американский сенатор Линдси Грэм в своих социальных сетях прокомментировал реакцию российских властей на его слова о тратах на убийство русских.

Государственный деятель США прямо заявил, что испытывает радость от осознания того, что его реплика вызвала негатив у политических элит России. При этом фразу про убийство русских он завуалировал под «свою приверженность Украине».

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказывания Грэма о финансировании Украины. Затем Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора Конгресса США по уголовной статье за его русофобские высказывания. В то же время издание Reuters заявило о фальсификации видео со встречи Грэма и президента Украины Владимира Зеленского.
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