Сенатор Грэм обрадовался гневу российских властей из-за его слов об успешных тратах на Украину

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказывания Грэма о финансировании Украины. Затем Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора Конгресса США по уголовной статье за его русофобские высказывания. В то же время издание Reuters заявило о фальсификации видео со встречи Грэма и президента Украины Владимира Зеленского.