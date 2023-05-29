МВД Ливии осудило атаку на береговую охрану в портовом пункте Аль-Майя

Триполи, 29 мая. Министерство внутренних дел в утратившем легитимность Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии осудило нападение на портовый пункт Аль-Майя, совершенное беспилотным летательным аппаратом, в результате которого погибли два сотрудника береговой охраны.
В своем заявлении МВД назвало данную атаку «трусливым» террористическим актом, направленным против спокойствия страны. Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям жертв и всему ливийскому народу в связи с этим тяжелым бедствием.
«Данное преступное деяние представляет собой серьезное посягательство на безопасность и стабильность государства. Мы не станем бездействовать в отношении того, кто ставит свои личные выгоды выше интересов страны и граждан», — отмечается в заявлении МВД.
Министерство призвало генпрокуратуру и посланника ООН в Ливии Абдулая Батили выполнить взятые на себя обязательства и как можно скорее принять меры для привлечения к ответственности виновных в совершении этих операций. Ранее информированные источники подтвердили, что турецкие беспилотники начали бомбить порт Аль-Майя к востоку от города Аз-Завия. По словам очевидцев, в результате атак взорван катер ливийских ВМС.
Накануне глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри сообщил, что ситуация в западном регионе является результатом сведения личных счетов премьера ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбы. По его словам, ВГС не располагал информацией о готовящейся операции.