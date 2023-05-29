МВД Ливии осудило атаку на береговую охрану в портовом пункте Аль-Майя

Министерство призвало генпрокуратуру и посланника ООН в Ливии Абдулая Батили выполнить взятые на себя обязательства и как можно скорее принять меры для привлечения к ответственности виновных в совершении этих операций. Ранее информированные источники подтвердили, что турецкие беспилотники начали бомбить порт Аль-Майя к востоку от города Аз-Завия. По словам очевидцев, в результате атак взорван катер ливийских ВМС.