В хаосе тоже должен быть свой порядок: доброволец Тесля-Герасимов о необходимости избавить фермерские поля от мин ВСУ

Тему заброшенных полей, усыпанных минами ВСУ и неразорвавшимися снарядами, на освобожденных территориях затронул доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов. По его словам, местные жители на свой страх и риск пытаются привести в порядок сельхозугодия, но иногда это заканчивается разрывом подвернувшегося боеприпаса.
В авторской колонке для ФАН, он подчеркнул, что надо как можно скорее разминировать фермерские земли, чтобы люди могли возобновить свою деятельность.
Едут сеять, пахать на свой страх и риск. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Был случай неделю назад примерно, здесь, недалеко, в поле подорвался трактор с прицепом. Местные жители хотели обработать землю, а тут такая беда. Слава Богу, все живы! Тем не менее этот случай заставляет обратить внимание на проблему брошенных полей в так называемом «полутылу». Земли для возделывания в этой зоне остаются без особого внимания местных администраций и военных, то ли ресурсов не хватает, то ли еще чего, чтобы очистить их от неразорвавшихся снарядов и мин.
На мой взгляд, надо либо обеспечить безопасность этих земель для возделывания, то есть разминировать их, либо довести информацию до жителей о возможной угрозе. Ведь ВСУ тут много чего побросали и точных карт заминированных полей нет. Никто не знает, где поджидает его опасность, а тем временем, людям надо как-то жить дальше, жизнь продолжается.
Кто работал на земле, знает, что дело это непростое: ты им либо занимаешься, либо нет. Бросать землю нельзя, она быстро дичает, попробуй потом вырасти там что-то. Поэтому такая ситуация наносит урон урожаю, то есть экономике региона.
Смотришь направо-налево — поля брошены. Прошлогодний урожай не убран, весь упал, да гниет теперь: где подсолнечник, где пшеница. Понятно, что где-то есть ухоженные клочки земли, но это какие-то единичные случаи. В общем, по моему мнению, в хаосе тоже должен быть свой порядок, поэтому сельхозугодия надо очистить от снарядов и мин, если не ради самой земли, то хотя бы ради местных жителей. А то фермерам всю жизнь работавшим в поле условно сказали «подождите», а как жить не сказали. Вот они едут сеять, пахать на свой страх и риск.