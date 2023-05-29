В хаосе тоже должен быть свой порядок: доброволец Тесля-Герасимов о необходимости избавить фермерские поля от мин ВСУ

Смотришь направо-налево — поля брошены. Прошлогодний урожай не убран, весь упал, да гниет теперь: где подсолнечник, где пшеница. Понятно, что где-то есть ухоженные клочки земли, но это какие-то единичные случаи. В общем, по моему мнению, в хаосе тоже должен быть свой порядок, поэтому сельхозугодия надо очистить от снарядов и мин, если не ради самой земли, то хотя бы ради местных жителей. А то фермерам всю жизнь работавшим в поле условно сказали «подождите», а как жить не сказали. Вот они едут сеять, пахать на свой страх и риск.