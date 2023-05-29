Певица Наташа Королева начала варить самогон по рецепту

Российская эстрадная исполнительница Наташа Королева поделилась способом приготовления самогона. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».
Друзья артистки преподнесли ей интересный подарок на день рождения — самогонный аппарат. Королева рассказала, что она научилась делать домашние напитки и поделилась рецептом.
По словам певицы, для этого понадобится венчик, миска, сам аппарат и ингредиенты, среди которых она отметила домашнее варенье. Телеведущая рассказала, что была довольна результатом своего нового хобби.
Ранее Наташа Королева рассказала, что модельер Валентин Юдашкин часто отказывался шить ей наряды. Кутюрье работал с певицей в качестве исключения, так как считал, что она должна придерживаться другого стиля.