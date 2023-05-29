Пятеро детей высокопоставленных российских чиновников и одного олигарха перевернулись на BMW в Подмосковье

Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. По предварительным данным, легковой автомобиль BMW, в котором находились молодые люди, не смог вписаться в поворот, в результате чего перевернулся. Пассажиры и водитель машины получили травмы разной степени тяжести. Почти у всех диагностировали сотрясение мозга, указывается в сообщении. Более того, двое из детей получили переломы плеча.