Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пятеро детей высокопоставленных российских чиновников и одного олигарха перевернулись на BMW в Подмосковье

Происшествия
Пятеро детей высокопоставленных российских чиновников и одного олигарха перевернулись на BMW в Подмосковье

Пятеро детей высокопоставленных российских чиновников и олигарха пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Петрово-Дальнее в Подмосковье. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. По предварительным данным, легковой автомобиль BMW, в котором находились молодые люди, не смог вписаться в поворот, в результате чего перевернулся. Пассажиры и водитель машины получили травмы разной степени тяжести. Почти у всех диагностировали сотрясение мозга, указывается в сообщении. Более того, двое из детей получили переломы плеча.

Прежде автоэксперт Михаил Калинин объяснил, почему в России аварии стали случаться намного чаще. Подробности сообщает INFOX.
авария дети дтп авария подмосковье
Военкоры ФАН