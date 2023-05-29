Падение «Второго Рима»: как погибла великая Византия

В Римской империи это были германцы, в Византии — турки-османы. Взятие ими города, который вскоре стал Стамбулом, ознаменовало геополитические и этнические изменения, оказывающие опосредованное влияние и поныне. Исчез последний барьер между Европой и набиравшей силу Османской империей. Далее она простерла свои щупальца на Балканы и вплотную покатилась к Вене. Только в конце XVII века удалось ослабить натиск, а затем и отбросить воинственных янычар. После падения «Второго Рима» Русь (будущая Россия) становится единственным центром Православия, что позволило выдвинуть концепцию Третьего Рима.