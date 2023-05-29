29 мая 1453 года — 570 лет назад — пал Константинополь, столица блистательной некогда Византии. Империя стояла более тысячи лет. «Второй Рим» пал подобно «Первому» под натиском варваров.
В Римской империи это были германцы, в Византии — турки-османы. Взятие ими города, который вскоре стал Стамбулом, ознаменовало геополитические и этнические изменения, оказывающие опосредованное влияние и поныне. Исчез последний барьер между Европой и набиравшей силу Османской империей. Далее она простерла свои щупальца на Балканы и вплотную покатилась к Вене. Только в конце XVII века удалось ослабить натиск, а затем и отбросить воинственных янычар. После падения «Второго Рима» Русь (будущая Россия) становится единственным центром Православия, что позволило выдвинуть концепцию Третьего Рима.
Москва сохраняет это значение и сегодня, будучи хранительницей подлинно христианских ценностей семьи и брака, человеческих взаимоотношений. Именно поэтому на нашу страну с надеждой взирают те люди в Европе и Америке, что придерживаются консервативных традиционных взглядов и Божьих законов.
Закат Византии случился не в одночасье, и эта история служит горьким, но необходимым уроком. Империя долго и по праву считалась одной из мощнейших держав. Именно отсюда на Русь пролился свет Истинной веры.
Однако в XII столетии начались внутренние распри, усиленные ударами извне.
В 1204 году Константинополь уже был взят врагами — рыцарями-крестоносцами Западной Европы. Им претил свет Православия, исходивший с Востока.
После разгрома, учиненного крестоносцами, Византия была на некоторое время разделена на несколько государств, но в 1261 году империю восстановил Михаил VIII Палеолог.
Однако прежнее могущество осталось в прошлом. Империю разъедала коррупция и проникновение носителей торгашеской морали в лице итальянских купцов.