Врач Машак рассказала о диете при повышенной кислотности желудка

Повышенная кислотность желудка часто вызывает изжогу, кислотный рефлюкс, вздутие живота, тошноту и боль. Доктор медицинских наук Светлана Машак рассказала, как управлять кислотностью с помощью диеты.
В беседе с изданием Pravda.Ru специалист прежде всего рекомендовала избегать употребления кислых продуктов. К ним относятся цитрусовые, помидоры, уксус и острые продукты. Отказ от них поможет снизить количество кислоты в желудке.
Употребление в пищу щелочных продуктов, таких, как зеленые листовые овощи, бананы, дыня, миндаль, помогут нейтрализовать кислоту в желудке. Включение их в рацион поможет улучшить общее состояние пищеварения.
Есть следует часто и понемногу. Большие порции приводят к тому, что желудок вырабатывает больше кислоты для переваривания пищи. Дробное питание поможет уменьшить этот эффект и стабилизировать работу ЖКТ.
Следует избегать употребления триггерных продуктов, таких, как кофеин, алкоголь, шоколад, жирная и жареная пища. Эти продукты усугубляют симптомы повышенной кислотности желудка.
Также необходимо пить больше воды. Употребление большого количества жидкости поможет разбавить кислоту в желудке. Однако не стоит пить газированные напитки, они способны только усугубить симптомы повышенной кислотности.