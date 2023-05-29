Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Писатель Захар Прилепин переключился с написания книг на выяснение причастности Киева к терактам в России

Происшествия
Писатель Захар Прилепин переключился с написания книг на выяснение причастности Киева к терактам в России

Переживший покушение писатель Захар Прилепин рассказал о своих дальнейших планах. Он подчеркнул, что сейчас переключился на выяснение причастности Киева к терактам против России.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» после покушения вновь учится ходить. Прилепин заявил, что стал больше интересоваться принадлежностью киевского режима к происходящим событиям, поэтому приступил к изучению украинского YouTube, передает «МК».

В рейтинге российских деятелей, которых надо ликвидировать, писатель занял четвертое и пятое место. В лидерах оказались телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, а также главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.

В связи с тем, что некоторые россияне уже погибли в результате покушений, Прилепин считает, что сейчас не должен думать о написании нового романа. Автор в первую очередь задается вопросами: как и с кем жить завтра?

Ранее писатель поделился деталями восстановления после подрыва. Он отметил, что медики обнаружили у него мозговую травму, кроме повреждений по всему телу.
захар прилепин покушение на убийство Украина
Военкоры ФАН