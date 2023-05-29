Росатом: АЭС «Эль-Дабаа» обеспечит 10% потребности Египта в электроэнергии

Казань, 29 мая. Региональный вице-президент и директор Росатома по Ближнему Востоку и Северной Африке Александр Воронков заявил, что АЭС «Эль-Дабаа» в Египте обеспечит около 10% потребности страны в электроэнергии и сократит выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщают арабские СМИ.
В ходе выступления на круглом столе «Россия — Египет» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», Воронков напомнил, что история сотрудничества двух стран в атомном секторе восходит к 50-60-м годам прошлого века. Это свидетельствует о том, что Москва первой оказала помощь Каиру в создании собственной национальной ядерной программы.
В конце 1950-х с помощью российских специалистов Египет построил один из первых в регионе исследовательских реакторов. Это позволило стране создать фундамент для дальнейшего укрепления регионального лидерства в области мирного использования атомной энергии.
Воронков отметил, что АЭС «Эль-Дабаа» оснащена четырьмя реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Он подчеркнул, что госкомпания «Росатом» гордится реализацией проекта, и выразил уверенность, что он послужит важным стимулом для энергетического сектора и всей экономики республики в целом.
Следует отметить, что в дополнение к преимуществам обеспечения устойчивой энергии атомные электростанции являются важным двигателем экономической и социальной инфраструктуры.
«АЭС вырабатывают необходимое количество надежной электроэнергии по предсказуемым ценам независимо от погодных условий и стабилизируют энергетику. В дополнение ко всему этому ядерная энергетика обеспечивает более 25% производства низкоуглеродной электроэнергии в мире, являясь вторым по величине источником энергии с наименьшими выбросами углерода», — сказал Александр Воронков.
Он добавил, что в настоящее время Росатом сотрудничает с Египтом в области поставок компонентов низкоэнергетического обогащенного ядерного топлива для второго исследовательского реактора страны — ETRR-2.
Помимо расширения сотрудничества в области изотопов, в дополнение к этому у двух стран есть потенциал для увеличения взаимодействия во многих других секторах в будущем. Он добавил, что госкорпорация считает возможным успешное взаимодействие на египетском рынке цифровых решений и реализацию совместных проектов по развитию так называемых умных городов.
Ранее арабские СМИ сообщили, что Россия приступила к созданию крупнейшего промышленного центра в Египте, который носит название «Город солнца».