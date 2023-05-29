Росатом: АЭС «Эль-Дабаа» обеспечит 10% потребности Египта в электроэнергии

Помимо расширения сотрудничества в области изотопов, в дополнение к этому у двух стран есть потенциал для увеличения взаимодействия во многих других секторах в будущем. Он добавил, что госкорпорация считает возможным успешное взаимодействие на египетском рынке цифровых решений и реализацию совместных проектов по развитию так называемых умных городов.