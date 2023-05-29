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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор объяснил, почему не может выступать на турнирах по кулачным боям

Спорт
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор объяснил, почему не может выступать на турнирах по кулачным боям

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал причину своего неучастия в турнирах по кулачным боям, пишет ММА Fighting.

«Если бы не контракт с UFC, я бы подрался на голых кулаках. С радостью», — заявил ирландец.

При этом в воскресенье, 21 мая, он анонсировал сроки проведения своего следующего поединка в смешанных единоборствах (ММА). Макгрегор заявил, что бой с Майклом Чендлером из США состоится в этом году в декабре, а возможно, даже раньше.

Недавно Макгрегор вступил в перепалку с Саулем Альваресом, одним из самых титулованных боксеров планеты. Последний пообещал, что победит легенду MMA одной рукой, а тот в ответ пообещал «уделать» мексиканца вообще без рук, информирует RT.
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