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Тело приехавшей в гости к возлюбленному девушки нашли на берегу моря в Крыму

Происшествия
Тело приехавшей в гости к возлюбленному девушки нашли на берегу моря в Крыму

Бездыханное тело 19-летней студентки из Симферополя обнаружили в селе Славное Раздольненского района. На данный момент продолжаются поиски ее молодого человека, пишет пресс-служба СУ СК России по Республике Крым.

Крымчанка приехала к другу в Славновское поселение, и они вместе пошли отдыхать на Бакальскую косу. Отмечается, что в этом месте установлены запрещающие купание знаки, так как в море проходят опасные встречные течения.

Вскоре тело студентки нашли на берегу с признаками утопления. Оперативные службы продолжают поиски ее возлюбленного. Следователи проводят проверку по факту гибели девушки в водах Черного моря.

Ранее пропавшую во Владивостоке студентку обнаружили мертвой в море, недалеко от острова Русский. По предварительным данным, она утонула.
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