Тело приехавшей в гости к возлюбленному девушки нашли на берегу моря в Крыму

Бездыханное тело 19-летней студентки из Симферополя обнаружили в селе Славное Раздольненского района. На данный момент продолжаются поиски ее молодого человека, пишет пресс-служба СУ СК России по Республике Крым.
Крымчанка приехала к другу в Славновское поселение, и они вместе пошли отдыхать на Бакальскую косу. Отмечается, что в этом месте установлены запрещающие купание знаки, так как в море проходят опасные встречные течения.
Вскоре тело студентки нашли на берегу с признаками утопления. Оперативные службы продолжают поиски ее возлюбленного. Следователи проводят проверку по факту гибели девушки в водах Черного моря.
Ранее пропавшую во Владивостоке студентку обнаружили мертвой в море, недалеко от острова Русский. По предварительным данным, она утонула.