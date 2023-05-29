Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Айсена Николаева на пост главы Якутии

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Айсена Николаева на предстоящих выборах главы Якутии.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин 29 мая во время встречи поддержал Николаева в его решении и пожелал ему успехов на выборах в Якутии в сентябре 2023 года.
До этого, в мае 2018 года, чиновник был назначен врио главы Якутии. В сентябре его избрали главой республики на прямых досрочных выборах. Тогда он получил 71,4% голосов избирателей.
Ранее Путин назначил Сергея Бутина на пост заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства был опубликован на интернет-портале правовой информации.