«У него всегда все логично»: актер Милош Бикович хотел бы играть в фильмах режиссера Эмира Кустурицы

В выпуске ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда» актер признался, что для него будет большой честью, если этот режиссер предложит ему одну из ролей в своих работах. Бикович подчеркнул, что своеобразие кинокартинам Кустурицы придает «карнавальный дух, некий цыганский, музыкальный, жизнерадостный трагизм».