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«У него всегда все логично»: актер Милош Бикович хотел бы играть в фильмах режиссера Эмира Кустурицы

Общество
«У него всегда все логично»: актер Милош Бикович хотел бы играть в фильмах режиссера Эмира Кустурицы

Фильмы югославского кинорежиссера Эмира Кустурицы, по мнению артиста Милоша Биковича, отходят от реальности и превращаются «в некую картину, которая путешествует сквозь время и пространство».

В выпуске ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда» актер признался, что для него будет большой честью, если этот режиссер предложит ему одну из ролей в своих работах. Бикович подчеркнул, что своеобразие кинокартинам Кустурицы придает «карнавальный дух, некий цыганский, музыкальный, жизнерадостный трагизм».

«Всего эти контраргументы совмещаются в его фильмах и формируют его эстетику и философию… У него всегда все логично, и в этом прелесть жизни», — заключил актер.

Ранее представитель Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин назвал основную на сегодняшний день проблему отечественного кинематографа. Как передает INFOX, кинокомпаниям не хватает профессионального оборудования для съемок.
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