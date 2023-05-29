Мэр Омска Шелест распорядился организовать патрулирование в центре города

Такие меры будут приняты из-за участившихся случаев вандализма в центральных районах Омска. Например, в скейт-парке на улице Бударина хулиганы сломали две скамейки и саженец дерева, напоминает сетевое издание «МК в Омске». Вандал, разгромивший теплые остановки, был приговорен к 20 тысячам рублей штрафа. Кроме того, ему придется возместить нанесенный ущерб.