Мэр Омска Шелест распорядился организовать патрулирование в центре города

Центральные улицы и площади Омска будут патрулировать дружинники совместно с сотрудниками полиции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Сергей Шелест.
Такие меры будут приняты из-за участившихся случаев вандализма в центральных районах Омска. Например, в скейт-парке на улице Бударина хулиганы сломали две скамейки и саженец дерева, напоминает сетевое издание «МК в Омске». Вандал, разгромивший теплые остановки, был приговорен к 20 тысячам рублей штрафа. Кроме того, ему придется возместить нанесенный ущерб.
Кроме того, глава города поручил увеличить частоту рейдов по стихийным необорудованным пляжам. Особое внимание Сергей Шелест попросил уделять нахождению там детей без сопровождения взрослых.