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Два человека пострадали в результате столкновения сербов с представителями международных сил НАТО

Происшествия
Два человека пострадали в результате столкновения сербов с представителями международных сил НАТО

Два гражданина пострадали в связи с противостоянием представителей международных сил Североатлантического альянса с сербами в Косово. Соответствующей информацией поделилось местное издание «Вечерние новости».

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая. Напомним, представители международных сил безопасности НАТО напали на граждан Сербии в Косово.

«Сербы в Звечане подверглись нападению, некоторые получили ранения», — указывается в материале газеты.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за происходящего в Косово в европейских государствах зреет «большой взрыв». Подробности сообщает «Национальная служба новостей».
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