Житель Графовки в Белгородской области погиб в результате удара ВСУ по населенному пункту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 мая в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле региона украинской армией.
Глава региона написал о том, что под огнем ВСУ более часа находились населенные пункты Шебекинского городского округа. По информации Гладкова, в Графовке погиб один мирный житель.
Отмечается, что мужчина занимался домашним хозяйством в момент обстрела. Во двор жилого дома прилетел снаряд, из-за чего гражданин РФ и погиб на месте. Также ранило его супругу, которой сейчас помогают врачи.
Помимо этого, в Графовке в десяти частных жилых домах взрывной волной выбило окна. Были посечены фасады и заборы, задеты хозпостройки. Повреждена линия электропередачи. Обход дворов представителями власти продолжается.
ВСУ также обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В перечисленных населенных пунктах украинским солдатам удалось повредить линию электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Ранее Гладков сообщил о четырех пострадавших гражданах при обстреле ВСУ двух промышленных предприятий в Шебекино. Позже спасательные службы Белгородской области ликвидировали открытое горение на лакокрасочном производстве.