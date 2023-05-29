Сербский генерал Байич: Я посадил МиГ с выключенным двигателем и воскликнул «Да здравствует Россия!»

Двух пилотов убили на парашютах. Когда летчик покидает самолет, с ним обращаются как с пехотинцем без оружия — как с военнопленным. А они убили их на парашютах. В это время было атаковано командование Вараждинского корпуса в Вараждине и склад боеприпасов под Беловаром, где командир, посмертно произведенный в майоры, Тепич, приказал всем солдатам покинуть склад и сдаться, а он и еще один боец взорвали склад, чтобы оружие не попало в руки врага. Хорваты назвали это безумным поступком, а для меня это был пример величайшего героизма.