Правоохранители проверят школьниц на причастность к избиению сверстницы из-за вейпа в Калининграде

Стали известны подробности избиения школьницы сверстницами из-за вейпа в Калининграде. После огласки истории хулиганки напали на мать девочки, теперь правоохранители проведут проверку в отношении несовершеннолетних, сообщает источник ФАН.
По его словам, причиной нападения на юную калининградку стало то, что у одной из девочек пропал вейп. Компания сверстников обвинила в краже устройства знакомую школьницу, после чего несовершеннолетнюю избили. Мать пострадавшей придала инцидент огласке, написав заявление в полицию.
Позже вейп нашелся у другого подростка. Сотрудники правоохранительных органов также проверят, каким образом детям удалось приобрести испаритель и почему родители школьников спокойно отреагировали на происходящее. Источник ФАН выяснил, что на девочек в Прибрежном давно жаловались — например, продавцы из местного продуктового мини-маркета рассказали, что хулиганки часто вели себя по-хамски.