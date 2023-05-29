Правоохранители проверят школьниц на причастность к избиению сверстницы из-за вейпа в Калининграде

Позже вейп нашелся у другого подростка. Сотрудники правоохранительных органов также проверят, каким образом детям удалось приобрести испаритель и почему родители школьников спокойно отреагировали на происходящее. Источник ФАН выяснил, что на девочек в Прибрежном давно жаловались — например, продавцы из местного продуктового мини-маркета рассказали, что хулиганки часто вели себя по-хамски.