«Анамнез недели». Информационная война Запада и нейросетевые фейки

К чему приведут подобные информационные технологии и как они могут повлиять на массовое сознание людей? Почему антироссийская западная пропаганда становится настолько открытой? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».