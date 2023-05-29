«Анамнез недели». Информационная война Запада и нейросетевые фейки

Гостем нового выпуска «Анамнез недели» стал политолог Юрий Светов. Он обсудил с ведущим программы Русланом Китайгородским информационную войну Запада против России и влияние современных технологий, в том числе по созданию фейков нейросетями, на сознание людей.
Информационная война Запада против России достигла беспрецедентных масштабов. Западные пропагандисты выворачивают все наизнанку, признавая военным преступлением даже эвакуацию детей российскими бойцами из зоны боевых действий. Цель противника — сформировать в западном обществе ложное мнение о России и оправдать наглую ложь марионеточных политиков.
С развитием искусственного интеллекта создавать и распространять правдоподобные фейки стало гораздо проще. Например, на этой неделе пользователей Сети по всему миру взбудоражила псевдо-фотография взрыва у здания Пентагона, которая была создана с помощью нейросети.
К чему приведут подобные информационные технологии и как они могут повлиять на массовое сознание людей? Почему антироссийская западная пропаганда становится настолько открытой? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».