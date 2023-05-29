Правоохранители Индии возбудили дело о коррупции при покупке самолетов в отношении британской компании Rolls Royce

В эфире индийского телеканала NDTV также прозвучало, что еще 2012 году британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями провел расследование в отношении фирмы. Правоохранители установили, что Rolls Royce заплатил взятку индийским посредникам в размере 1 млн фунтов стерлингов за увеличение лицензионного сбора производителя с 4 до 7,5 млн фунтов стерлингов.