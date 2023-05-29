Одного человека задержали после нападения на российское консульство на Аландских островах

Отмечается, что с февраля 2022 года перед зданием консульства было проведено более 400 акций протеста. В последний раз, до недавнего нападения, акт вандализма был совершен в ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года. Тогда глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.