Одного человека задержали после нападения на российское консульство на Аландских островах

На российское консульство в городе Мариехамн на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) напали неизвестные. Один причастный к инциденту мужчина был задержан.
О случившемся со ссылкой на полицию пишет газета Ilta-Sanomat. По информации издания, накануне около семи граждан устроили акцию протеста перед зданием консульства в Мариехамне. В итоге одного особенно агрессивного человека пришлось задержать.
В публикации отмечается, что здание консульства России не пострадало. Позже выяснилось, что акцию решили провести футбольные болельщики, приехавшие на матчи национального чемпионата.
Отмечается, что с февраля 2022 года перед зданием консульства было проведено более 400 акций протеста. В последний раз, до недавнего нападения, акт вандализма был совершен в ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года. Тогда глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.