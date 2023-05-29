Пригожин: ЧВК «Вагнер» уважительно относится к президенту Путину, никаких предпосылок для госпереворота с ее стороны нет

Бойцы ЧВК «Вагнер» устраивать в России государственный переворот не собираются. По словам основателя «оркестра» Евгения Пригожина, «музыканты» очень уважительно относятся к президенту страны Владимиру Путину.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что «музыканты» якобы могут повернуть свое оружие против российской власти и начать открытое противостояние с Кремлем. По мнению экс-главы МО республики, в настоящий момент Россия стоит на пороге госпереворота. В связи с этим журналисты RTVI обратились к Пригожину с рядом вопросов. В частности, они спросили, действительно ли в стране может произойти свержение действующего режима и с чем связана риторика Стрелкова.
В первую очередь создатель «оркестра» рассказал, что не следит за словами бывшего госслужащего, так как они не вызывают у него никакого интереса. Глава ЧВК «Вагнер» пояснил, что пережил госперевороты во многих странах. Каждый из них стал доказательством того, что для свержения власти большого количества вооруженных людей не нужно.
«Но, как правило, перевороты делает армия. Как правило, какая-то часть отколовшейся армии. ЧВК «Вагнер» армией вообще не является. Это первое. Второе. У нас очень уважительное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому со стороны ЧВК «Вагнер» я не вижу никаких предпосылок для переворота. Но надо понимать, что в Российской Федерации большое количество спецслужб и различных ведомств, которые имеют вооруженных людей», — публикует комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Основатель частной военной компании напомнил, что на территории России создано большое количество других ЧВК, среди которых «оркестр» является самым дисциплинированным формированием.
«Поэтому ЧВК «Вагнер» делать переворот не собирается. Рассказы товарища Стрелкова — это то же самое, как рецепты обжарки стейка с кровью или его разделки. Если появилась схема, каким образом резать мясо и отбивать, это не значит, что вы готовитесь к тому, что станете маньяком и будете людей на улице колбасить», — добавил Пригожин.
Создатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что единственная вооруженная сила, которую России следует бояться, — это Североатлантический альянс. Именно военный блок не только способен организовать государственный переворот, но и коренным образом повлиять на весь народ и историю страны.
«На вопрос, могут ли ждать страну какие-то потрясения, я могу сказать так, вряд ли страну ждет кровавый военный переворот, вряд ли ждет кашемировая революция, но может ждать вазелиновая коррекция. Это я отсылаю к расслабленным булкам, о которых мы все время говорим», — заключил он.
Ранее Стрелков заявил, что Пригожина необходимо вывести из зоны боевых действий и отстранить от руководства ЧВК «Вагнер». В ответ на это глава «оркестра» сказал, что бывшего главу МО ДНР критиковали все, кто только мог, а он продолжает «брызгать фекалиями».