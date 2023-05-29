Пригожин: ЧВК «Вагнер» уважительно относится к президенту Путину, никаких предпосылок для госпереворота с ее стороны нет

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что «музыканты» якобы могут повернуть свое оружие против российской власти и начать открытое противостояние с Кремлем. По мнению экс-главы МО республики, в настоящий момент Россия стоит на пороге госпереворота. В связи с этим журналисты RTVI обратились к Пригожину с рядом вопросов. В частности, они спросили, действительно ли в стране может произойти свержение действующего режима и с чем связана риторика Стрелкова.