Подросток пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавших после атаки ВСУ на Кировский район города. Об этом чиновник заявил 29 мая в своем Telegram-канале.
По данным мэра города, подросток 2006 года рождения пострадал во время обстрела украинскими войсками Кировского района. Известно, что несовершеннолетний получил ранения во дворе собственного дома.
Прибывшие на место сотрудники скорой оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в городскую больницу. Степень травм подростка не уточняется.
Ранее Алексей Кулемзин сообщил о повреждении дома в результате обстрела Петровского района. Часть стен постройки разрушились при попадании снаряда ВСУ в здание на Гималайской улице.