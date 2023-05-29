Отрыв уверенный, но не подавляющий: кто голосовал за Реджепа Эрдогана и что последует за его победой

Результаты выборов говорят о том, что внешнеполитический курс Турции не претерпит серьезных изменений, в том числе и на российском направлении. Эрдоган после победы на выборах пообещал открыть газовый хаб в Турции по предложению президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем лидерам Запада пришлось признать результаты выборов в Турции. При этом глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер заявил, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления страны в Евросоюз. Это означает, что Эрдоган останется одним из главных наших союзников.