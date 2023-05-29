Отрыв уверенный, но не подавляющий: кто голосовал за Реджепа Эрдогана и что последует за его победой

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам второго тура президентской гонки обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
Отрыв в количестве голосов был уверенный, но не подавляющий, отметил депутат Госдумы Сергей Колунов. В авторской колонке для ФАН он подчеркнул, что несмотря на различные информационные инсинуации вокруг выборного процесса в Турции, лидерам Запада пришлось признать его результаты.
У Запада не прошел сценарий свержения лидера Турции. Колонка Сергея Колунова
Президент Турции во втором туре выборов с перевесом в 4% победил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Несмотря на исторический шанс оппонентов правящего в стране уже 20 лет Эрдогана взять власть в свои руки, турецкому лидеру удалось вырвать победу.
При этом отрыв Эрдогана от Кылычдароглу можно назвать уверенным, но не подавляющим – два миллиона голосов. За Эрдогана выступили в основном центральные, сельские регионы страны, в то время как за Кылычдароглу голосовало побережье и столичные регионы. Обещания Кылычдароглу продолжить борьбу «за демократию» останется пустым звуком.
Результаты выборов говорят о том, что внешнеполитический курс Турции не претерпит серьезных изменений, в том числе и на российском направлении. Эрдоган после победы на выборах пообещал открыть газовый хаб в Турции по предложению президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем лидерам Запада пришлось признать результаты выборов в Турции. При этом глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер заявил, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления страны в Евросоюз. Это означает, что Эрдоган останется одним из главных наших союзников.