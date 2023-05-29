Сенатор Круглый назвал единственный действенный способ защиты от онкологии

Он также добавил, что при любых изменениях здоровья нужно обращаться к врачу. Специалист пояснил, что профилактика онкологических заболеваний весьма относительна, но все-таки возможна. К ним может привести, например, лишний вес. Здоровый образ жизни — один из способов профилактики, хотя и он не всегда работает, заключил эксперт.