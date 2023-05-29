Сенатор Круглый назвал единственный действенный способ защиты от онкологии

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, детский врач-онколог Владимир Круглый рассказал о главной опасности онкологических заболеваний. По его словам, она нередко заключается в отсутствии симптоматики.
В беседе с «Радио 1» сенатор отметил, что очень часто онкологические заболевания, особенно на ранних стадиях, протекают бессимптомно. Поэтому очень важно регулярно проходить диспансеризацию.
Он также добавил, что при любых изменениях здоровья нужно обращаться к врачу. Специалист пояснил, что профилактика онкологических заболеваний весьма относительна, но все-таки возможна. К ним может привести, например, лишний вес. Здоровый образ жизни — один из способов профилактики, хотя и он не всегда работает, заключил эксперт.